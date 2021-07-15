Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2. çeyrekte yıllık yüzde 7,9 artsa da beklentilerin altında kaldı. Önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 büyüyen Çin'de sanayi üretimi haziranda yıllık yüzde 8,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanışın yüzde 1,02 değer kazancıyla 3.564 puandan, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi ise yüzde 0,26 azalışla 7.335 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,66 yükselişle 3.286 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,15 değer kaybıyla 28.279 puana gerilerken, dolar/yen paritesi yüzde 0,18 azalışla 109,79 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,51 değer kazancıyla 52.172 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi da yüzde 0,84 artışla 27.976 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından küresel risk iştahının azaldığını belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Ortak Ekonomik Komitesi öncesi yapacağı açıklamaların takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip