Asya borsaları karışık seyretti
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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

Analistler, emtia fiyatlarında devam eden oynaklık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin endişelerle pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 15-16 Haziran'da gerçekleşen son toplantısına ait tutanakların, yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Japonya'da Ekonomi ve Mali Politikalar Konsey toplantısı sonrası Kabine Ofisi, ocakta açıklanan büyüme beklentisinin 0,3 puan aşağıya çekildiğini duyurdu. Buna göre, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılında Japonya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın yüzde 3,7 artması bekleniyor.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi günü önceki kapanışın yüzde 0,66 üzerinde 3.553 puandan tamamlarken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi günü yüzde 0,90 artışla 7.326 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,60 düşüşle 3.285 puandan kapattı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,96 değer kaybıyla 28.366 puana gerilerken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 110,64 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,12 değer kazancıyla 52.923 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,51 azalışla 27.927 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Dolar/TL 8,68 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar/TL 8,68 seviyelerinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altın 502 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altın 502 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
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Asya borsaları karışık seyretti - Haberler Ekonomi
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