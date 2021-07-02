Asya borsaları karışık seyretti
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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

Analistler, yeni tip koronavirüsün delta varyantı ve para politikalarının seyri açısından ipucu verecek her türlü veri ve sözle yönlendirmenin pay piyasalarının odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, bu kapsamda bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranının kritik önemde olduğunu ifade etti.

Bugün Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanışın yüzde 1,95 altında 3.518 puan, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,59 artışla 7.308 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yatay seyirle 3.281 puandan kapanış yaptı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,27 değer kazancıyla 28.783 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,05 artışla 111,58 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,16 yükselişle 52.407 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 2,05 azalışla 28.215 puanda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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