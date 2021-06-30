Asya borsaları karışık seyretti
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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni varyantla artan vaka sayılarının küresel ekonomik toparlanmayı sekteye uğratabileceği endişesine karşın, kullanımdaki bazı aşıların yeni varyantlara karşı etkili olabileceğine ilişkin haber akışının pay piyasaları üzerindeki baskıyı hafiflettiğini söyledi.

Japonya'da açıklanan verilere göre sanayi üretimi mayısta yüzde 5,9 daralarak beklentilerin oldukça altında kalırken, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,9'a çıktı.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanışın yüzde 0,50 üzerinde 3.591 puanda seyrederken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi günü yüzde 0,16 artışla 7.313 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,30 yükselişle 3.296 puandan kapattı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,07 değer kaybıyla 28.791 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yata seyirle 110,54 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,51 değer kazancıyla 52.817 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,44 değer kaybıyla 28.867 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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