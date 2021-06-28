Asya borsaları karışık seyretti
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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları yeni varyanta ilişkin olumsuz haber akışıyla birlikte Çin ile Hindistan arasında yükselen gerilimin pay piyasalarını baskıladığını söyledi.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanışın hemen altında 3.606 puanda seyrederken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi günü yatay seyirle 7.307 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,03 azalışla 3.301 puandan kapattı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 29.048 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 110,64 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,2 değer kaybıyla 52.809 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 29.048 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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