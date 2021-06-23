Asya borsaları karışık seyretti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün Temsilciler Meclisi'nde yaptığı sunumda güvercin mesajlar vermesine karşın, Japonya'da pay piyasalarının karışık makroekonomik veri akışıyla gün içindeki kazançlarını geri verdiğini söyledi.

Japonya'da bugün açıklanan imalat sanayi ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) sırasıyla 51,5 ve 47,8'e gerilerken, hizmet sektörü PMI 47,2'ye yükseldi.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,25 artarak 3.566 puanda seyrederken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,6 azalışla 7.298 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,38 yükselişle 3.276 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,03 değer kaybıyla 28.874 puana çıkarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 artışla 110,89 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 52.448 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,9 artışla 28.845 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Güne düşüşle başlayan dolar 8,75'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,75'ten işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Deniz Poyraz Muharrem İnce Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Taylan Antalyalı Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Asya borsaları karışık seyretti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 11:26:19. #1.14#

title