Asya borsaları karışık seyretti
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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Piyasaların yönü açısından kritik önem taşıyan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşamki toplantısında politika faizi ve varlık alım programında değişikliğe gidilmezken, karar metni, üyelerin tahminleri ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları beklentilerden "şahin" olarak değerlendirilmesi ile küresel risk iştahı azaldı.

Fed'in enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesinin yanı sıra 2022 ve 2023'te faiz artışı bekleyen üye sayısındaki artış pay piyasalarında satış baskısına neden olurken, Powell'ın basın toplantısında enflasyondaki yükselişin geçici olduğuna inanmalarıyla birlikte tersi duruma da hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade etmesi dikkati çekti.

Veri gündeminin zayıf olduğu günde Asya pay piyasalarında, Çin ve Hong Kong hariç düşüşler görüldü. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,21 artarak 3.525 puandan, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,37 azalışla 7.359 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,42 düşüşle 3.264 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,93 değer kaybıyla 29.018 puana düşerken, dolar/yen paritesi dünkü yüzde 0,6'lık yükselişin ardından bugün yatay seyirle 110,6 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,22 azalışla 52.385 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,11 artışla 28.484 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor
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