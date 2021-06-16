Asya borsaları karışık seyretti
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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

Analistler, Asya borsalarında NATO Zirvesi'nin ardından dünkü karışık görünümün yeni güne de taşındığını ve bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının beklendiğini bildirdi.

Japonya'da açıklanan verilere göre, ülkenin ihracatı mayısta yüzde 49,6 artsa da tahminlerin altında kaldı. Çekirdek makine siparişlerinin de nisanda yüzde 0,6 artmasına karşın beklentileri karşılamaması sonrası Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,51 değer kaybıyla 29.291 seviyesine geriledi.

Bugün sanayi üretimi verilerinin takip edileceği Çin'de, Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,07 düşüşle 3.518 puandan ve Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,09 artışla 7.386 seviyesinden kapanış yaparken, dolar/yen paritesi yüzde 0,10 düşüşle 109,94 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de sanayi üretimi mayısta yıllık yüzde 8,8 artsa da beklentilerin altında kaldı.

Güney Kore'de ise Kospi endeksi yüzde 0,6 değer kazanarak 3.278 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Şu dakikalarda Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,53 değer kaybıyla 52.492 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,65 azalışla 28.452 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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