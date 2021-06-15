Asya borsaları karışık seyretti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

Analistler, Asya borsalarında NATO Zirvesi'nin ardından bugün karışık bir seyrin hakim olduğunu ifade etti. NATO Zirvesi'nin ardından yayımlanan bildiride, özellikle Çin ile ilgili kullanılan ifadeler, Donald Trump'ın ABD başkanlığı döneminde piyasalarda sıkça endişeye neden olan yaptırım uygulamalarının tekrar gündeme gelebileceği tartışmalarını alevlendirdi.

Zirve'de ABD'nin, müttefiklerini Çin'e karşı daha sert bir tutum almaya çağırması dikkati çekerken, Çin, herhangi bir yaptırım durumunda seyirci kalmayacakları uyarısında bulundu.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,92 düşüşle 3.556 puana geriledi.

Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,92 artışla 7.379 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,20 artışla 3.258 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 0,96 değer kazancıyla 28.948 puandan kapanış yaparken, dolar/yen paritesi yüzde 0,05 düşüşle 110,01 seviyelerinde dengelendi.

Şu dakikalarda Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,52 değer kazancıyla 52.824 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,66 azalışla 28.653 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

Youtube, reklam politikasını değiştirdi
Youtube, reklam politikasını değiştirdi
Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi ABD'den Biden'a skandal çağrı: Gordion düğümünü kesmeli
Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi ABD'den Biden'a skandal çağrı: Gordion düğümünü kesmeli
Üreticiler arasında 'katil' olarak bilinen ve ağaçları çürüten gal arısı Kastamonu'da görüldü
Üreticiler arasında "katil" olarak bilinen ve ağaçları çürüten gal arısı Kastamonu'da görüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Angela Merkel Meral Akşener Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Burcu Biricik Funda Eryiğit Serenay Sarıkaya
Spor Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Roland Garros Ahmet Nur Çebi Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Asya borsaları karışık seyretti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 11:02:11. #1.14#

title