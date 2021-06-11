Asya borsaları karışık seyretti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizi ve varlık alımlarında değişikliğe gitmemesi sonrası küresel pay piyasalarında enflasyonun geçici olabileceğine yönelik fiyatlamaların öne çıktığını söyledi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,58 düşüşle 3.589 puandan, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,13 artışla 7.312 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,77 artışla 3.249 puandan kapanış yaptı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,03 değer kaybıyla 28.948 puana gerilerken, dolar/yen paritesi yüzde 0,14 primle 109,47 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,38 değer kazancıyla 52.502 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,47 yükselişle 28.858 seviyelerinde bulunuyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Avrupa turundan gelecek haber akışının gündemin odağında bulunduğunu belirten analistler, bugünün veri takviminde, ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Dolar/TL 8,29 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar/TL 8,29 seviyelerinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 511 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 511 lira seviyesinden işlem görüyor
5 gündür düşüşünü sürdüren dolar 8,58'den işlem görüyor
5 gündür düşüşünü sürdüren dolar 8,58'den işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Selçuk Balcı Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Okay Yokuşlu Aziz Yıldırım Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Asya borsaları karışık seyretti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 11:26:21. #1.15#

title