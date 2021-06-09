Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

Analistler, enflasyonist baskılar ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerle küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün Çin'de açıklanan enflasyon verisi yıllık yüzde 1,3'e ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 9 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Özellikle ÜFE'deki artış eğilimine karşın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,32 yükselişle 3.591 puandan günü tamamladı.

Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,31 azalışla 7.270 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,97 azalışla 3.216 puandan kapanış yaptı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,35 değer kaybıyla 28.860 puana gerilerken, dolar/yen paritesi yatay bir seyirle 109,45 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,22 değer kazancıyla 52.389 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yatay seyirle 28.780 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk