Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya'da bugün açıklanan verilere göre, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Çin'de 55,1'e gerilerken, Japonya'da 46,5'e yükselse de 50 seviyesinin altında kalarak hizmet sektöründe daralmanın devam ettiğine işaret etti.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,36 azalışla 3.584 puandan işlem görürken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,59 artışla 7.260 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,72 yükselişle 3.247 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,39 değer kazancıyla 29.058 puana yükselirken, dolar/yen paritesi yüzde 0,20 artışla 109,79 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,40 değer kazancıyla 52.057 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,13 düşüşle 28.966 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan