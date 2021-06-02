Asya borsaları karışık seyretti
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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Analistler, ekonomik aktivitedeki toparlanma ile enflasyon endişeleri arasında kararsız kalan fiyatlamalar nedeniyle küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün açıklanan verilere göre, Avustralya'da 1. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla yüzde 1,8 ile beklentileri aştı.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,76 azalarak 3.597 puandan, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 1,05 artışla 7.217 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,07 yükselişle 3.224 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,46 değer kazancıyla 28.946 puana yükselirken, dolar/yen paritesi yüzde 0,20 artışla 109,68 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,71 değer kaybıyla 51.562 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,87 düşüşle 29.235 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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