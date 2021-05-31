Asya borsaları karışık seyretti
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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Analistler, enflasyon endişeleri ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanma ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden olduğunu bildirdi.

Bugün Asya'da açıklanan verilere göre, Japonya'da sanayi üretimi nisanda yüzde 2,5 artsa da beklentilerin altında kalırken, perakende satışlar yüzde 4,5 azaldı. Çin'de ise imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi hafif gerileyerek 51,0'e indi.

Bu gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,41 artarak 3.615 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,48 yükselişle 3.203 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,99 değer kaybıyla 28.860 puana düşerken, dolar/yen paritesi yüzde 0,17 azalışla 109,67 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,80 artışla 51,835 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,07 düşüşle 29.114 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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