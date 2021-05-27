Asya borsaları karışık seyretti
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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Çin ve ABD yetkililerinin ticaret görüşmelerine başladığı yönündeki haberlerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,43 artarak 3.608 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,09 düşüşle 3.165 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,33 değer kaybıyla 28.549 puana düşerken, dolar/yen paritesi yatay bir seyirle 109,08 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,16 artışla 51,105 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,05 yükselişle 29.172 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, enflasyon endişeleri ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanma ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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