Asya borsaları karışık seyretti
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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Enflasyonist endişeler ile açıklanan verilerin desteklediği büyüme beklentileri küresel çapta pay piyasalarının yön bulmasını zorlaştırırken, Hindistan'da yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 300 bini aştı.

Bu hafta perşembe günü Çin'de sanayi şirketlerinin karı, cuma günü Japonya'da işsizlik oranı ve Tokyo Bölgesi'nde enflasyon verilerinin açıklanacağı Asya bölgesinde, bugün pay piyasalarının karışık seyrine devam ettiği görülüyor.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2 artarak 3.492 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 gerileyerek 3.142 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artışla 28.365 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybederek 108,8 seviyelerinde dengelendi. Hindisstan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 yükselişle 50.697 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,3 düşüşle 28.378 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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