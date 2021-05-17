Asya borsaları karışık seyretti
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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

ABD'de geçen hafta beklentilerin üzerinde gelen ve Eylül 2008'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi verisi enflasyonist endişeleri gündemde tutarken, emtia fiyatlarının yüksek seyri pay piyasalarında dalgalanmaları artırdı.

Artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının olumsuz yansımalarının da takip edildiği Asya tarafında, Japonya'da olağanüstü hal (OHAL) uygulanan eyaletlere yenileri eklendi.

Bu gelişmelere ek olarak bugün Japonya'da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin nisanda yıllık yüzde 3,6 ile beklentilerin üzerinde artmasının ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 gerileyerek günü 27.825 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 109,2 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de nisan ayında perakende satışlar yıllık yüzde 17,7 ve sanayi üretimi yıllık yüzde 9,8 yükseliş kaydetti. Karışık bir tablo ortaya koyan verilerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,8 yükselerek 3.518 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 artışla 49.367 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 primle 28.239 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 düşüşle 3.135 puanda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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