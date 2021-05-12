Asya borsaları karışık seyretti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Analistler öğleden sonra ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri öncesinde Asya pay piyasalarının yön arayışında olduğunu bildirdi.

ABD'de TÜFE'nin nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,6 artmasının beklendiğini ifade eden analistler, emtia fiyatlarına paralel artan enflasyon endişelerinin pay piyasaları üzerinde baskıya neden olduğunu kaydetti.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,61 artarak 3.462 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,49 düşüşle 3.161 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,61 değer kaybıyla 28.147 puana inerken, dolar/yen paritesi yüzde 0,11 yükselişle 108,74 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,72 azalışla 48,815 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,65 yükselişle 28.144 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Faik Öztrak Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Serdar Ortaç Hakan Sabancı Barış Murat Yağcı
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Yılmaz Vural Aykut Kocaman Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Asya borsaları karışık seyretti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 10:59:03. #1.15#

title