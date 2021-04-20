Asya borsaları karışık seyretti
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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Analistler, gelişmiş ülke borsalarındaki kar satışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında virüsün varyasyonlarının çocuklarda etkili olmaya başlaması ve ABD ile Rusya arasındaki gerilimin piyasalarda risk iştahının azalmasına neden olduğunu söyledi.

Analistler, veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle genel olarak piyasalarda iç dinamiklerin öne çıktığını belirterek, dalgalı seyreden emtia fiyatları, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler ve açıklanan şirket bilançoları ile ülke ve sektör bazlı ayrışmaların arttığını dile getirdi.

Öte yandan bugün Çin Merkez Bankası (PBoC), beklentiler doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 3,85'te sabit bıraktı. Beklentiler doğrultusunda açıklanan karar ile PBoC, üst üste 12'nci ayda da politika faizini değiştirmemiş oldu.

Bu gelişmelerle kapanışta, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,13 azalarak 3.472 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,68 yükselerek 3.220 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,97 değer kaybederek 29.100 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 yükselişle 108,4 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,11 düşüşle 47.905 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışın hemen üzerinde 29.112 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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