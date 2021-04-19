Asya borsaları karışık seyretti
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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Aşılama sürecine diğer ülkelere kıyasla daha yavaş başlayan Japonya'nın Tokyo ile Osaka kentlerinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları karşısında olağanüstü hal (OHAL) çağrısı yapılacağı bildirildi.

Bugünün veri gündemine bakıldığında öne çıkan Japonya dış ticaret verileri ise beklentilerin üzerinde geldi. Ülkede martta yıllık bazda ihracat yüzde 16,1 artarak beklentileri aşarken, ithalattaki yükseliş yüzde 5,7 oldu. Bu sonuçlarla ülkede mart ayı dış ticaret fazlası 663,7 milyar yen düzeyinde gerçekleşti. Öte yandan Japonya'da sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı ise şubatta sırasıyla yüzde 1,3 ve yüzde 2,8 azalarak beklentileri karşılamadı.

Karışık veriler ve olası OHAL kararının ekonomiye etkilerine yönelik endişelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü 29.685 puanla yatay tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybederek 108,5 seviyelerinde dengelendi.

Çin Merkez Bankası, yarın açıklanacak faiz kararı öncesinde bugün para birimini küreselleştirme amacının, doların yerini almak olmadığını ve dijital bir yuan yaratma çabalarının yurt içini hedeflediğini bildirdi. Açıklama sonrası kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 artarak 3.474 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi 2,5 ayın ardından ilk kez 48.000 puanın altına inerek, önceki kapanışa göre yüzde 2,4 düşüşle 47.672 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,6 primle 29.132 puanda seyrediyor. Güney Kore'de Kospi endeksi de 3.200 puanda yatay hareket ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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