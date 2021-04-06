Asya borsaları karışık seyretti
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Asya borsaları karışık seyretti

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Küresel çapta salgının ardından iyileşmeye işaret eden ekonomik veriler birbiri ardından gelirken, Japonya'da ülkenin test ve aşı açısından dünyanın gerisinde kalmasına yönelik endişeler pay piyasalarını baskılıyor.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 azalarak 29.697 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 110,3 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta 54,3 ile arka arkaya yükselişini 3. aya taşıdı. Veri sonrası Şanghay bileşik endeksi 3.483 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altından günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi 49.139 puanla yatay seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 artışla 3.127 puandan kapandı. Avustralya Merkez Bankası'nın, bugünkü toplantısında, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 0,1 seviyesinde sabit bırakmasının ardından kapanışta ASX200 endeksi yüzde 0,8 artışla 6.886 puan oldu.

Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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