Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, birçok ülke piyasasında Paskalya tatilinin devam etmesi dolayısıyla veri odaklı karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, birçok ülke piyasasında Paskalya tatilinin devam etmesi dolayısıyla veri odaklı karışık bir seyir izlendi.

Geçen haftanın son işlem gününde birçok ülke piyasasının Paskalya tatili dolayısıyla kapalı olması, Asya tarafında açık olan borsalarda düşük hacimli pozitif bir seyir izlenmesini beraberinde getirmişti.

Yeni haftanın ilk işlem gününde de Çin, Hong Kong ve Avustralya piyasalarında tatil devam ederken, Hindistan haricindeki borsalarda pozitif görünüm korundu.

Japonya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) martta 2 puan artarak 48,3'e yükselmesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 artarak 30.089 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 110,7 seviyelerine geriledi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselerek 3.121 puandan günü tamamlarken, Hindistan'da Sensex endeksi, mart ayında imalat PMI'nın 2,1 puanlık düşüşle 55,4'e gerilemesinin ardından yüzde 2,2'lik azalışla 48.939 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu