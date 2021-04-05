Asya borsaları karışık seyretti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Asya borsaları karışık seyretti

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, birçok ülke piyasasında Paskalya tatilinin devam etmesi dolayısıyla veri odaklı karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, birçok ülke piyasasında Paskalya tatilinin devam etmesi dolayısıyla veri odaklı karışık bir seyir izlendi.

Geçen haftanın son işlem gününde birçok ülke piyasasının Paskalya tatili dolayısıyla kapalı olması, Asya tarafında açık olan borsalarda düşük hacimli pozitif bir seyir izlenmesini beraberinde getirmişti.

Yeni haftanın ilk işlem gününde de Çin, Hong Kong ve Avustralya piyasalarında tatil devam ederken, Hindistan haricindeki borsalarda pozitif görünüm korundu.

Japonya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) martta 2 puan artarak 48,3'e yükselmesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 artarak 30.089 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 110,7 seviyelerine geriledi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselerek 3.121 puandan günü tamamlarken, Hindistan'da Sensex endeksi, mart ayında imalat PMI'nın 2,1 puanlık düşüşle 55,4'e gerilemesinin ardından yüzde 2,2'lik azalışla 48.939 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Meral Akşener Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Dilan Çıtak Demet Akalın Demet Özdemir Burcu Biricik
Spor Ali Koç Caner Erkin Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Düğün Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Asya borsaları karışık seyretti - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 10:41:20. #1.16#
title