Asya borsaları karışık seyretti
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Asya borsaları karışık seyretti

Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,08'den işlem görüyor
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Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Analistler, bu hafta cuma günü yayımlanacak ABD'nin mart ayı istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve aşılama çalışmalarının da takip edileceğini ifade etti.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,50 yükselerek 3.435 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,16 azalarak 3.036 puan oldu.

Avustralya S&P ASX200 endeksi de yüzde 0,36 düşüşle 6.799 puan ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,71 artışla 29.384 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,16 azalışla 109,6'da dengelendi.

Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 azalışla 28.309 puanda seyrederken, Hindistan'da ise resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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