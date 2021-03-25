Asya borsaları karışık seyretti
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Asya borsaları karışık seyretti

25.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:49
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında dün gözlenen satış ağırlıklı seyir, bugün yerini karışık bir görünüme bıraktı.

Asya borsalarında dün gözlenen satış ağırlıklı seyir, bugün yerini karışık bir görünüme bıraktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mutasyon riski ve vaka sayılarındaki artışa paralel bazı ülkelerin tedbirleri yeniden sıkılaştırması, küresel ekonomide toparlanmaya ilişkin endişeleri artırırken, dün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerindeki artışlar iyimserliği destekledi.

Öte yandan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Çinli şirketleri denetim standartlarına uymamaları halinde ABD borsalarından çıkarmaya yönelik yasanın uygulanmaya başlandığını duyurdu. Bu durum Ali Baba, Tencent, Pinduoduo, Baidu, PetroChina gibi büyük şirketlerin ABD borsalarındaki listelerini kaybedebileceği endişelerini artırdı.

Bu gelişme sonrası kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,10 azalarak 3.364 puan oldu.

Japonya'da ise son para politikası toplantısının ardından piyasalarda oluşan kafa karışıklığı karşısında Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, Borsa Yatırım Fonu (ETF) alımlarının durdurulmayacağı ve gevşek para politikasından çıkışı tartışmak için erken olduğuna ilişkin vurgusunu yineledi.

Gelişmenin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 değer kazanarak günü 28.730 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 artarak 109 sınırında dengelendi.

Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,6 düşüşle 48.418 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 primle 27.960 puanda seyrediyor. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,4 artışla 3.008 puandan kapandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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