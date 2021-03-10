Asya borsaları karışık seyretti
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Asya borsaları karışık seyretti

10.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:37
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, Çin'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, Çin'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından karışık bir seyir izlendi.

Analistler, ekonomilerdeki toparlanma, para arzındaki artış ve yüksek seyreden emtia fiyatları nedeniyle oluşan enflasyon endişelerinin, tahvil piyasası üzerinden tüm finansal sistemi etkilediğini, bu nedenle enflasyon verilerinin öneminin arttığını ifade etti.

Bugün Çin'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de artış eğilimini sürdürdü.

Bu gelişmelerle kapanışta, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,05 azalarak, 3.357 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,60 gerileyerek 2.958 puan ve Avustralya S&P ASX200 endeksi de yüzde 0,84 düşüşle 6.714 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,03 artışla 29.036 puana çıkarken, dolar/yen paritesi 0,30 primle 108,9 seviyesinde işlem görüyor.

Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,37 yükselerek 51.209 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,29 değer kazancıyla 28.861 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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