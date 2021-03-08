Asya borsaları karışık seyretti
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Asya borsaları karışık seyretti

08.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:42
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığının, petrol sevkiyatı açısından dünyanın en büyük limanlarından "Ras Tanura Limanı" ve Saudi Aramco tesislerine saldırılar düzenlendiğini bildirmesinin ardından petrol fiyatlarının yükseliş eğilimi ivme kazandı.

Analistler, petrol fiyatlarındaki artışın pay piyasalarında tedirginliğe neden olduğunu belirtti.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,30 azalarak 3.421 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 gerileyerek 2.996 puan ve Avustralya S&P ASX200 endeksi de yüzde 0,43 yükselişle 6.739 puan oldu.

Bugün Japonya'da açıklanan cari işlemler dengesi 647 milyar yen ile tahminlerin belirgin bir şekilde altında kalırken, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,42 gerileyerek günü 28.743 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,4 değer kazanarak 108,4 seviyelerinde dengelendi.

Şu dakikalarda Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,21 artarak 50.502 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,10 değer kaybıyla 28.494 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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