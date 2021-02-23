Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Veri gündeminin ve haber akışının nispeten sakin olduğu Asya borsalarında, küresel çapta yatırımcıların belirsizliklere odaklanması ile oluşan dalgalı seyrin devam ettiği görüldü. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artış hızı yavaşlasa da mutasyon riski ve küresel ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin soru işaretleri risk iştahını azaltan faktörler olarak öne çıkıyor.

Bu gelişmelerle kapanışta, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalarak 3.636 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 3.070 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 49.966 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 yükselişle 30.671 puanda seyrediyor.

Japonya piyasalarında ulusal tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmezken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 105,1 seviyelerinde dengelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu