Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da açıklanan verilere göre, çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 0,6 ile beklentilerin altında geriledi. Ülkede, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,6 ile son 2 yılın zirvesinde gerçekleşse de söz konusu veri hizmet sektöründe 45,8'e geriledi.

Karışık gelen verilerin yanı sıra bugün Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, Başbakan Yoshihide Suga'ya merkez bankasının mart ayında politika araçlarını gözden geçirme planını açıkladığını bildirdi. Kuroda'nın, yatırımcılara BoJ'un yüzde 2'lik enflasyon hedefi doğrultusunda gevşemeye devam edeceği ve yaklaşık 8 yıldır ilk liderlik değişikliğinden sonra hükümetle yakın ilişkisini sürdüreceği konusunda güvence vermek istediği belirtildi.

Gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 gerileyerek günü 30.018 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 105,6 seviyelerinde dengelendi.

Kapanışta, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 artarak 3.696 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,7 yükselerek 3.108 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüşle 51.180 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi 30.595 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde hareket ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu