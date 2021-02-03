Asya borsaları karışık seyretti
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Asya borsaları karışık seyretti

03.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:30
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışına karşın Çin'de açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin 52 ile beklentilerin oldukça altında kalmasıyla Asya borsalarında karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 azalarak 3.517 puana inerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 değer kazanarak günü 3.129 puandan tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 1 yükselişle 28.646 puandan kapanış gerçekleştirdi. Dolar/yen paritesi şu dakikalarda yatay seyirle 105,06 seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 artışla 50.423 seviyelerinde, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 29.151 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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