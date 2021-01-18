Asya borsaları karışık seyretti
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Asya borsaları karışık seyretti

18.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:58
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış nedeniyle yeni tedbirler gündeme gelirken, bu durum Asya genelinde pay piyasalarında dalgalanmalara yol açtı.

Öte yandan bugün Çin'de açıklanan 2020'nin 4. çeyrek büyüme verisi yüzde 6,5 ile beklentileri aştı. Böylece üç çeyrek boyunca büyüme kaydeden Çin ekonomisi, 2020'yi de yüzde 2,3'lük genişlemeyle tamamlamış oldu. Ülkede aralık ayı sanayi üretimi de yüzde 7,3 ile beklentilerin üzerinde geldi. Veriler sonrası Şanghay bileşik endeksi kapanışta yüzde 0,8 artışla 3.596 puan oldu.

Japonya'da sanayi üretiminin kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,5 gerilemesinin ardından Nikkei 225 endeksi günü yüzde 1 azalarak 28.242 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 103,8 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 azalışla 48.941 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 artışla 28.863 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 kayıpla 3.014 puandan kapandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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