Asya borsaları karışık seyretti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Asya borsaları karışık seyretti

15.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:46
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

ABD'de dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı verilerinin beklentilerden kötü gelmesinin ardından New York borsasındaki satış ağırlıklı seyir, bugün Asya borsalarına da taşındı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonda sorun görmedikçe faizleri yükseltmeyecekleri açıklaması ve ABD'de başkanlığa seçilen Joe Biden'ın yeni destek paketine ilişkin verdiği detaylar da yatırımcıların odağında yer alan diğer konular oldu.

Öte yandan Çin Merkez Bankası'ndan bugün yapılan açıklamada, yuanın değer kaybetmesi ya da kazanmasının sürdürülebilir olmadığı, dalgalanmaların normal sınırlar içinde kalacağı belirtilirken, "Varlık fiyatlarındaki büyük dalgalanmaları makro ihtiyati politikalar yoluyla engelleyeceğiz. Global risklere karşı da uyanık olacağız." ifadeleri kullanıldı.

Gelişmelerin ardından, Çin'de Şanghay bileşik endeksi 3.566 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinden kapandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 28.519 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 103,7 seviyelerinde yatay hareket etti.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 azalışla 49.144 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 artışla 28.574 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 kayıpla 3.086 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fikri Sağlar Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Oğuzhan Koç Ajda Pekkan Jennifer Lopez
Spor Erol Bulut Mesut Bakkal İsmail Kartal Emre Taşdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Asya borsaları karışık seyretti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 11:52:56. #1.14#
title