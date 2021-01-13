Asya borsaları karışık seyretti
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Asya borsaları karışık seyretti

13.01.2021 10:13 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:13
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, Japonya'da olağanüstü hal uygulamasının kapsamının genişletileceği haberleri ve ABD'de teşvik paketine ilişkin gelişmelerle karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, Japonya'da olağanüstü hal uygulamasının kapsamının genişletileceği haberleri ve ABD'de teşvik paketine ilişkin gelişmelerle karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 4 eyalette süren olağanüstü hal uygulamasına 7 eyaletin daha dahil edileceği bildirildi.

Bu gelişmenin ardından, Japonya Merkez Bankası'nın da tüketimin koronavirüse karşı olağanüstü hal önlemlerinden etkilenmesi nedeniyle mart ayında sona erecek mevcut mali yıl için ekonomik büyüme tahminini düşürmeyi değerlendireceği bildirildi.

Bankanın en son ekim ayında açıkladığı ekonomik aktivite ve fiyatlar görünümüne ilişkin raporunda, ekonominin 2020 mali yılında yüzde 5,6 daralacağı, 2021'de ise yüzde 3,6 büyüyeceği öngörülmüştü.

ABD'de Joe Biden'ın başkanlık görevine gelmesinin ardından hayata geçirmesi beklenen teşvik paketi de yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, bu gelişmelerle Asya tarafında karışık bir seyir izlendi.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 azalışla 3.587 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 artışla 3.148 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 artarak günü 28.457 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 103,7 seviyelerine geriledi.

Hindistan2da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 49.460 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 28.255 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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