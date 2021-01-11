Asya borsaları karışık seyretti
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Asya borsaları karışık seyretti

11.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:49
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Geçen hafta ABD'de başkanlık seçimindeki zaferi tescillenen Joe Biden sağlanacak ekonomik destek paketinin "trilyon dolar" seviyesinde olacağını bildirirken, Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış trendini koruduğu Osaka ve Kyoto eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilebileceğini söyledi.

Bu gelişmeler ve zayıf veri gündeminin de etkisiyle Asya pay piyasaları dalgalı bir seyir izledi.

Kapanışta, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 gerileyerek 3.532 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 azalarak 3.148 puan oldu. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 artışla 49.198 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükselişle 27.908 puanda seyrediyor.

Japonya'da ise resmi tatil dolayısıyla borsada işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazancıyla 104,1 seviyelerinden alıcı buluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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