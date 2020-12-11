Asya borsaları karışık seyretti
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Asya borsaları karışık seyretti

11.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:03
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Avrupa Merkez Bankası'nın dün Pandemi Acil Varlık Programı'nda genişlemeye gitmesi ve AB üyesi ülke liderlerinin 1,8 trilyon avroluk bütçe ve hazırlanan kurtarma paketinde uzlaşmasına rağmen, küresel pay piyasalarında yön arayışı sürüyor.

Aşı çalışmalarına ilişkin pozitif haber akışı ve teşviklere rağmen, ekonomilerin baskı altında kalmaya devam etmesi ve belirsizliklerin sürmesi yatırımcı risk iştahını azaltan temel faktör olarak öne çıkarken, Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, bugün yaptığı açıklamada, seyahatlere gitmeyi askıya almayı düşünmediğini belirterek, "Ekonomi daha da kötüleşirse istihdamı korumak konusunda başarılı olamayız, insanların işlerini ve geçim kaynaklarını korumaya muktedir olamayız." dedi.

Öte yandan Japonya'nın, AstraZeneca ile 120 milyon doz koronavirüs aşısı için nihai anlaşmaya vardığı bildirildi.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,8 değer kaybederek kapanışta 3.347 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 azalışla 26.653 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 düşüşle 104,1 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 artışla 46.204 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükselişle 26.529 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 primle 2.771 puandan kapandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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