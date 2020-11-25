Asya borsaları karışık seyretti
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Asya borsaları karışık seyretti

25.11.2020 10:29 | Son Güncelleme: 25.11.2020 10:32
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Japonya ile Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen 14 gün karantina şartı olmaksızın, karşılıklı iş seyahatlerini yeniden başlatmaya karar verdi.

Analistler, Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve ABD'de seçim sonuçlarına dair belirsizliklerin ortadan kalkmasının risk iştahını artırdığını ancak, Çin ve Güney Kore borsalarında kar satışlarının etkili olduğunu söyledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,5 artışla 26.296 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 primle 104,50 seviyelerinde dengelendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 2.601 puandan kapanış yaparken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 düşüşle 3.362 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 azalışla 44.272 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,1 artışla 26.621 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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