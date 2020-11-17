Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna, dün yaptığı açıklama ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının yüzde 95,4 etkili olduğu bulgusuna ulaşıldığını bildirdi.

Pfizer ve BioNTech'in ardından Moderna'nın açıklaması, aşı denemelerinde giderek daha iyi sonuçlara ulaşıldığı ve uzak olmayan bir süreçte virüsle mücadelede başarıya ulaşılacağı beklentilerini artırırken, vaka sayılarındaki artış karşısında ülkelerin tedbirleri sıkılaştırmaya gitmesi en önemli risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam etti.

Gelişmeler sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,6 gerileyerek 3.327 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 1991'den bu yana ilk kez 26.000 puanı aşmasının ardından günü de yüzde 0,4 artışla 26.015 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 104,5 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 43.806 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 azalışla 26.369 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 düşüşle 2.539 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu