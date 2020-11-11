Asya borsaları karışık seyretti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Asya borsaları karışık seyretti

11.11.2020 11:01 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:05
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Çin'de, teknoloji sektöründeki bazı tekelci uygulamaları ortadan kaldıracak düzenlemelerin hayata geçirileceği haberleri ile bugün Alibaba Group hisselerinin fiyatı yaklaşık yüzde 9 ve Tencent Holdings hisselerinin fiyatı yüzde 5 değer kaybetti.

Bu gelişme sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybederek 3.342 puandan kapandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 artışla 25.350 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 105,4 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 düşüşle 43.053 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 azalışla 26.254 puanda seyrederken, kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 artarak 2.486 puan oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Mustafa Varank Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Madonna Ezgi Mola Timur Acar Hülya Avşar
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Şenol Güneş Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kasım Deprem Lütfi Elvan Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Asya borsaları karışık seyretti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 11:06:58. #1.14#
title