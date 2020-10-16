Asya borsaları karışık seyretti
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Asya borsaları karışık seyretti

16.10.2020 09:55 | Son Güncelleme: 16.10.2020 10:00
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve bu kapsamda tedbirlerin sıkılaştırılması küresel çapta risk iştahını azaltırken, ABD'de kötü gelen makroekonomik veriler sonrası hala belirsizliklerin sürdüğü teşvik paketine dair haber akışının da önemi arttı.

ABD'de başkanlık seçimlerine az bir süre kala yoğunlaşan haber akışı da takip edilirken, Avrupa'da Brexit konusunun ele alındığı AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde yapılacak açıklamalar gündemin odağında bulunuyor.

Tüm bu gelişmeler sonrası bugün veri gündeminin sakin olduğu Asya borsalarında endekslerin karışık bir seyir izlediği görüldü.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın 3.331 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında bulunuyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 23.411 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 105,3 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 39.858 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 primle 24.340 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 kayıpla 2.342 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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