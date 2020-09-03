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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında son dönemde gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.

Asya borsaları karışık seyretti
03.09.2020 10:25 | Son Güncelleme: 03.09.2020 10:28

Asya borsalarında son dönemde gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.

Asya tarafından açıklanan verilerin beklentilere paralel gerçekleşmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yeni bir gelişmeye işaret etmemesi ile pay piyasalarındaki yön arayışı devam ediyor.

Çin'de bugün açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustosta önceki aya göre 0,1 puan azalarak 54'e geriledi. Yatay bir seyre işaret eden verinin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 azalarak 3.385 puandan kapandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 artarak 23.466 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 106,2 seviyelerinde yatay seyretti.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 39.058 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 kayıpla 25.030 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 primle 2.396 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA

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