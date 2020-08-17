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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsaları karışık seyretti
17.08.2020 10:29 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:15

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 7,8 ve yıllık bazda yüzde 27,8 daraldı. Öte yandan, ülkede haziranda önceki aya göre kapasite kullanım oranı yüzde 6,2 ve sanayi üretimi yüzde 1,9 artış kaydetti.

Açıklanan verilerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 azalarak 23.098 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 106,4 seviyelerine geriledi.

Çin'de ise ülke merkez bankasının finansal piyasaları, likidite enjeksiyonuyla destekleyeceği yönündeki haberlerin ardından Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,3 değer kazanarak 3.439 puandan günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 37.933 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 25.405 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 düşüşle 2.407 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA

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