Asya borsaları karışık seyretti Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Dün Çin'de devlet destekli bir mecrada "sağlıklı bir boğa piyasası oluşturulması" başlıklı bir yazının yayımlanmasının ardından, kamunun ülke ekonomisini canlandırmak için hisse senedi piyasalarına yönelik destekleyici adımlar atacağı beklentileri gündeme geldi.

Bu gelişme sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 5,7 ile Temmuz 2015'ten bu yana en hızlı yükselişini kaydederken, ülke borsasında bugün de yukarı yönlü hareketin devam ettiği ancak düne kıyasla sınırlı kaldığı görüldü.

Şanghay bileşik endeksi gün içinde 3.400 puanın üzerine çıksa da kapanışa yakın kazançlarının bir kısmını geri verdi ve yüzde 1,3 artışla 3.376 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,4 düşüşle 22.615 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazanarak 107,6 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 36.518 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşüşle 26.163 puanda ve Güneye Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 kayıpla 2.164 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA