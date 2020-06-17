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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsaları karışık seyretti
17.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:21

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Çin'in Pekin kentinde toptan gıda pazarı Şinfadi kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle alarm seviyesi yükseltilerek tüm okullarda eğitime ara verildi.

Bu durum salgında ikinci dalgaya yönelik endişeleri artırırken, Asya borsalarında dün gözlenen pozitif seyir bugün yerini dalgalı seyre bıraktı.

Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,2 azalarak 2.925 puan oldu.

Japonya'da ihracat, mayısta yüzde 28,3 gerileyerek beklentilerin altında kalırken, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 22.456 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 107,3 seviyelerinde yatay seyretti.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 yükselişle 33.676 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 artışla 24.399 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düşüşle 2.136 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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