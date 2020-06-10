Asya borsaları karışık seyretti Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Küresel piyasalarda yaklaşık iki haftadır görülen yükseliş trendi, ABD Merkez Bankası (Fed) kararları öncesinde yerini karışık bir seyre bırakırken, Asya tarafında bugün yoğun veri gündemi takip edildi.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, enflasyon mayısta yıllık yüzde 2,4 ile beklentilerinin altında artış kaydetti. Verinin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,4 gerileyerek 2.944 puan oldu.

Japonya'da ise çekirdek makina siparişleri nisanda yıllık yüzde 17,7 ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) mayısta yıllık yüzde 2,7 ile beklentilerden daha fazla düşüş kaydetti.

Negatif verilerin yanı sıra uluslararası piyasalarda Fed'in bugünkü toplantısından çıkacak kararlar öncesinde yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara ilgisinin artması, yenin dolar karşısında yükselişini beraberinde getirdi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artarak günü 23.125 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybederek 107,4 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 34.200 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 25.034 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselişle 2.196 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA