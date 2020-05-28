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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında bir süredir gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.

Asya borsaları karışık seyretti
28.05.2020 10:29 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:29

Asya borsalarında bir süredir gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair gelişmeler izlenmeye devam ederken, Asya tarafında Çin'in hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için çıkarmak istediği "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası"na ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cai Licien, Hong Kong'a yönelik yabancı müdahalelere karşı gerekli önlemleri alacaklarını belirterek, "Hong Kong, Çin'in özel idari bölgesidir. Ulusal güvenliği savunmak merkezi otoritenin sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Hong Kong'un siyasi açıdan artık Çin'den bağımsız olmadığına ilişkin Kongre'yi bilgilendirdiklerini açıkladı. Öte yandan ABD, Çin'in söz konusu yasayı çıkarma girişimini "uluslararası barış ve güvenliği ilgilendiren küresel bir endişe" olduğu gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) taşımak istemesine, Çin karşı çıktı.

Gelişmelerin ardından bir süredir Asya tarafında gözlenen karışık seyrin bugün de devam ettiği görüldü.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3 artışla 21.916 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 107,9 seviyelerine yükseldi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 yükselişle 2.846 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 1,4 primle 32.060 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 düşüşle 23.028 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 kayıpla 2.029 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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