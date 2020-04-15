SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Asya borsaları karışık seyretti - Ekonomi
Uluslararası Para Fonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Asya, Ekonomi

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

15.04.2020 09:42 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:42
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), dün yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Çin'in bu yıla yönelik yüzde 6'lık büyüme tahminini yüzde 1,2'ye düşürdü. Fon, Japonya'nın bu yıla ilişkin büyüme tahminini de yüzde 0,7'den yüzde eksi 5,2'ye çekti.

Çin tarafında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye yönelik etkilerini hafifletmek amacıyla atılan adımlar devam ederken, bu kapsamda Çin Merkez Bankası finansal kurumlara yönelik orta vadeli borç verme programı faiz oranını 20 baz puan azaltarak yüzde 2,95 ile rekor seviyeye düşürdü.

Çin döviz piyasası düzenleme otoritesi yurt dışı işlerin işleyişine yönelik kuralları gevşeteceklerini, bu sayede yurt dışı firmaların yerel ödemelerine yönelik sermaye kullanımının artmasını hedeflediklerini bildirdi.

Finansal piyasalarını dışa açma adımlarına da devam eden Çin, global yatırım bankalarıyla daha iyi rekabet edebilecek bir şirket kurmak için potansiyel olarak en büyük iki aracı şirketini birleştirme sürecini başlattı.

Gelişmelerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 azalarak 2.814,90 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,45 gerileyerek günü 19.550,09 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybederek 107,1 seviyelerine geriledi.

Hndistan'da Sensex endeksi yüzde 2,1 artışla 31.341,60 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşüşle 24.258,20 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 primle 1.857,08 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle kaç ülke yardım istedi? IMF'den açıklama geldi Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle kaç ülke yardım istedi? IMF'den açıklama geldi
Bakan Selçuk'tan lise öğrencilerine müjde: Eğitim ve sertifika bizden Ekonomi
Bakan Selçuk'tan lise öğrencilerine müjde: Eğitim ve sertifika bizden
IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek Ekonomi
IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına kamera sistemi kurulacak Ekonomi
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına kamera sistemi kurulacak
AK Parti işini kaybedenler için harekete geçti! 15 maddelik tedbir paketi Meclis'e sunuldu Ekonomi
AK Parti işini kaybedenler için harekete geçti! 15 maddelik tedbir paketi Meclis'e sunuldu
Koronavirüsten korkan propolise sarıldı! Talep patlaması yaşanıyor Ekonomi
Koronavirüsten korkan propolise sarıldı! Talep patlaması yaşanıyor
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi
İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için...
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı
THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu
THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak
AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı
AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı
Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı
Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı
Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak
Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak
Altın tarihi rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihi rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 98 geriledi
Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 98 geriledi
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
Son Dakika: Yakınlarının yanında izinli olarak kalacak yaşlılardan, izinli oldukları süre boyunca huzurevi ücreti alınmayacak
Son Dakika: Yakınlarının yanında izinli olarak kalacak yaşlılardan, izinli oldukları süre boyunca huzurevi...
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar haftanın ilk gününde yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar haftanın ilk gününde yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu
Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu
BDDK'dan bankalara 'kredi kanallarını açık tut' çağrısı
BDDK'dan bankalara "kredi kanallarını açık tut" çağrısı
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Şubat ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı
Şubat ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Haydar Baş Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Cemal Can Serdar Ortaç Süleyman Soylu İçişleri Bakanı
Spor Bülent Uygun Rüştü Reçber Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm İnfaz Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Asya borsaları karışık seyretti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 09:46:02. #1.15#
title