Asya borsaları karışık seyretti Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), dün yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Çin'in bu yıla yönelik yüzde 6'lık büyüme tahminini yüzde 1,2'ye düşürdü. Fon, Japonya'nın bu yıla ilişkin büyüme tahminini de yüzde 0,7'den yüzde eksi 5,2'ye çekti.

Çin tarafında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye yönelik etkilerini hafifletmek amacıyla atılan adımlar devam ederken, bu kapsamda Çin Merkez Bankası finansal kurumlara yönelik orta vadeli borç verme programı faiz oranını 20 baz puan azaltarak yüzde 2,95 ile rekor seviyeye düşürdü.

Çin döviz piyasası düzenleme otoritesi yurt dışı işlerin işleyişine yönelik kuralları gevşeteceklerini, bu sayede yurt dışı firmaların yerel ödemelerine yönelik sermaye kullanımının artmasını hedeflediklerini bildirdi.

Finansal piyasalarını dışa açma adımlarına da devam eden Çin, global yatırım bankalarıyla daha iyi rekabet edebilecek bir şirket kurmak için potansiyel olarak en büyük iki aracı şirketini birleştirme sürecini başlattı.

Gelişmelerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 azalarak 2.814,90 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,45 gerileyerek günü 19.550,09 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybederek 107,1 seviyelerine geriledi.

Hndistan'da Sensex endeksi yüzde 2,1 artışla 31.341,60 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşüşle 24.258,20 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 primle 1.857,08 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA