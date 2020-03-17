Asya borsaları karışık seyretti
Asya borsalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişeleriyle bir süredir gözlenen düşüşler bugün yerini dalgalı seyre bıraktı.
17.03.2020 10:29 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:29
Asya borsalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişeleriyle bir süredir gözlenen düşüşler bugün yerini dalgalı seyre bıraktı.
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Kaynak: Dunya.com