Asya Borsaları Karışık Seyrediyor

Asya borsalarında Nikkei 225 endeksi, Şanghay bileşik endeksi, Hong Kong'da Hang Seng endeksi değer kaybederken, Kospi ve Sensex endeksi değer kazandı.
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