Asya Borsaları Karışık Seyrediyor

Asya borsalarında Nikkei 225 endeksi, Şanghay bileşik endeksi, Hong Kong'da Hang Seng endeksi değer kaybederken, Kospi ve Sensex endeksi değer kazandı.

Asya Borsaları Karışık Seyrediyor

Asya borsalarında Nikkei 225 endeksi, Şanghay bileşik endeksi, Hong Kong'da Hang Seng endeksi değer kaybederken, Kospi ve Sensex endeksi değer kazandı.

Kaynak: Dunya.com