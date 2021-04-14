Asya borsaları, Japonya hariç yükseldi

Asya borsalarında, Japonya hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, Japonya hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, dün ABD'de, açıklanan enflasyon verisinin tahminleri aşmasına karşın 10 yıllık tahvil faizinin düşüşe geçerek yüzde 1,62'ye gerilemesinin, küresel risk iştahını sınırlı da olsa artırdığını bildirdi.

Tahvil piyasasında, enflasyonun çok daha hızlı artabileceği endişelerinin şimdilik ortadan kalkması ve ABD'nin tahvil ihalelerinin başarıyla gerçekleştirilmesi ile alımların güçlendiğini kaydeden analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı, "Japonya ekonomisi trend olarak toparlıyor ve iyileşmeye devam edecek. Ekonominin iyileşmesiyle fiyatlardaki artış hızı daha da yükselecek." ifadelerini kullandı

Bu gelişmeler ve Japonya'da açıklanan çekirdek makine siparişleri verisinin şubatta yüzde 8,5 gerileyerek beklentilerin altında kalması sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 29.620 seviyesine indi. Dolar/yen paritesi yüzde 0,03 düşüşle 109 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 artarak 3.416 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükselerek 3.182 puan oldu.

Hindistan'da piyasaların kapalı olması sebebiyle işlem gerçekleşmezken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 kazançla 28.886 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk