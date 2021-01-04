Asya borsaları Japonya hariç yükseldi
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Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

04.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:34
Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

Asya borsalarında yeni yılın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında yeni yılın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, artış trendini koruyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette olağanüstü hal uygulamasının öngörüldüğünü söyledi.

Bu gelişmenin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 gerileyerek günü 27.258 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybederek 102,9 seviyelerine indi.

Japonya dışında kalan Asya borsalarında ise pozitif bir havanın hakim olduğu görüldü. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 artışla 3.503 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 2,5 yükselişle 2.945 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 primle 48.134 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 kazançla 27.473 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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