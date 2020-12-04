Asya borsaları Japonya hariç yükseldi
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Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

04.12.2020 11:17 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:21
Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

ABD'nin Çin Komünist Partisi (ÇKP) üyeleri ve ailelerinin ülkeye ziyaretlerini kısıtlayan yeni giriş kuralları yayınlamasının ardından iki ülke arasındaki gerilim artarken, bu durum pay piyasalarında dalgalanmalara yol açtı. Buna karşın aşı çalışmalarına ve ABD'de teşvik paketine ilişkin haber akışı yatırımcı risk iştahının diri kalmasını beraberinde getiriyor.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artarak 3.445 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 yükselerek 2.731 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 26.751 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 103,96 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 primle 44.931 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 kazançla 26.796,1 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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